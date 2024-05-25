Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Иордании

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Иордании Абдалле II ибн Аль Хусейну.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поздравительном письме говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Иорданского Хашимитского Королевства - Дня независимости, передаю самые искренние пожелания.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Иордании - постоянного благополучия и процветания".