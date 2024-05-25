https://news.day.az/officialchronicle/1662927.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Иордании
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Иордании
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Иордании Абдалле II ибн Аль Хусейну.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в поздравительном письме говорится:
"Ваше величество,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Иорданского Хашимитского Королевства - Дня независимости, передаю самые искренние пожелания.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Иордании - постоянного благополучия и процветания".
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