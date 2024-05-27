https://news.day.az/officialchronicle/1663359.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии торгового центра Crescent Mall в Баку
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии торгового центра Crescent Mall в Баку
27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии торгового центра Crescent Mall в Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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