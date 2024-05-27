Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии торгового центра Crescent Mall в Баку

27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в презентации проекта Crescent Bay и открытии торгового центра Crescent Mall в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется