Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси в расширенном составе

8 июня в Каире состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Арабской Республики Египет Абдель-Фаттаха ас-Сиси в расширенном составе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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