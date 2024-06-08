https://news.day.az/officialchronicle/1666689.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси в расширенном составе
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и Президента Египта Абдель-Фаттаха ас-Сиси в расширенном составе
8 июня в Каире состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Арабской Республики Египет Абдель-Фаттаха ас-Сиси в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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