https://news.day.az/officialchronicle/1667164.html Президент Лаоса направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Лаоса направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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