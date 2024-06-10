Президент Лаоса направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.