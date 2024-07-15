В Азербайджане установлена новая государственная пошлина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в изменении в закон "О государственной пошлине", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно изменению, за предоставление субъектам предпринимательства, осуществляющим импорт и производство табачных изделий, выписки из Реестра субъектов предпринимательства, осуществляющих импорт и производство табачных изделий, будет взиматься пошлина в размере 150 манатов.