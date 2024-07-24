В Азербайджане внесены изменения в закон "О физической культуре и спорте"

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О физической культуре и спорте".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в текст указанного закона после слова "олимпийский" добавлены слова "и паралимпийский".