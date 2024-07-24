https://news.day.az/officialchronicle/1677071.html В Азербайджане внесены изменения в закон "О физической культуре и спорте"
В Азербайджане внесены изменения в закон "О физической культуре и спорте"
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О физической культуре и спорте".
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в текст указанного закона после слова "олимпийский" добавлены слова "и паралимпийский".
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