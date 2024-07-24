В Азербайджане за незаконную парковку на электрозаправках будет взиматься штраф

Владельцы автомобилей, незаконно припаркованных на парковочных местах, предназначенных для электрозаправки, будут оштрафованы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправке к Кодексу об административных проступках, утвержденной сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно Кодексу, за парковку транспортных средств в парковочных местах, отведенных для электрозаправки, за исключением электромобилей, припарковавшихся с целью заправки, будет взиматься штраф в размере 20 манатов.