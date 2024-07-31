https://news.day.az/officialchronicle/1678709.html Информация по Восточному Зангезуру будет включена в Географическую информационную систему - Распоряжение
Информация по Восточному Зангезуру будет включена в Географическую информационную систему - Распоряжение
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в "Государственную программу по геологическому изучению недр земли и эффективному использованию минерально-сырьевой базы на 2020-2024 годы".
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, геологические данные по территории Восточно-Зангезурского экономического района будут включены в Географическую информационную систему.
Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.
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