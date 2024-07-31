Информация по Восточному Зангезуру будет включена в Географическую информационную систему

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в "Государственную программу по геологическому изучению недр земли и эффективному использованию минерально-сырьевой базы на 2020-2024 годы".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, геологические данные по территории Восточно-Зангезурского экономического района будут включены в Географическую информационную систему.

Кабинет министров должен решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.