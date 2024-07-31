https://news.day.az/officialchronicle/1678711.html В Азербайджане внесены изменения в состав Межведомственной комиссии по охране гостайны - Указ
В Азербайджане внесены изменения в состав Межведомственной комиссии по охране гостайны - Указ
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Положения о Межведомственной комиссии по охране государственной тайны" и "Внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны"".
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, в список членов комиссии добавлен заместитель начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана.
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