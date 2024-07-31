В Азербайджане внесены изменения в состав Межведомственной комиссии по охране гостайны

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал указ "Об утверждении "Положения о Межведомственной комиссии по охране государственной тайны" и "Внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по охране государственной тайны"".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, в список членов комиссии добавлен заместитель начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана.