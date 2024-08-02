В Азербайджане создан Центр управления и развития туристских и рекреационных зон

Президент Ильхам Алиев подписал указ "О создании Центра управления и развития туристских и рекреационных зон при Государственном агентстве по туризму Азербайджанской Республики".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, указом установлено, что Центр является юридическим лицом публичного права, осуществляющим организацию деятельности, управление и развитие туристских и рекреационных зон в Азербайджане.

Для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью Центра создается Наблюдательный совет, состоящий из пяти членов, в том числе председателя и двух его заместителей.

Текущее руководство деятельностью Центра осуществляет исполнительный директор.

Содержание и обеспечение деятельности Центра осуществляется за счет доходов от его деятельности, пожертвований, грантов и других источников, не запрещенных законом.

Новость обновляется

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.