В Азербайджане создан Центр управления и развития туристских и рекреационных зон - Указ
Президент Ильхам Алиев подписал указ "О создании Центра управления и развития туристских и рекреационных зон при Государственном агентстве по туризму Азербайджанской Республики".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, указом установлено, что Центр является юридическим лицом публичного права, осуществляющим организацию деятельности, управление и развитие туристских и рекреационных зон в Азербайджане.
Для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью Центра создается Наблюдательный совет, состоящий из пяти членов, в том числе председателя и двух его заместителей.
Текущее руководство деятельностью Центра осуществляет исполнительный директор.
Содержание и обеспечение деятельности Центра осуществляется за счет доходов от его деятельности, пожертвований, грантов и других источников, не запрещенных законом.
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С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
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