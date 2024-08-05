Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой автомобильной дороги, построенной на месте моста «Джаваншир»

5 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии новой автомобильной дороги городского значения, построенной на месте моста "Джаваншир" на территории Хатаинского района столицы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется