https://news.day.az/officialchronicle/1679725.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой автомобильной дороги, построенной на месте моста «Джаваншир» - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии новой автомобильной дороги, построенной на месте моста «Джаваншир» - ФОТО
5 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии новой автомобильной дороги городского значения, построенной на месте моста "Джаваншир" на территории Хатаинского района столицы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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