Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева отправила венок на церемонию похорон свидетеля Ходжалинского геноцида Дурданы Агаевой.

Как сообщает в понедельник Day.Az, венок был возложен к могиле Дурданы Агаевой.

Отметим, что Дурдана Агаева, родившаяся в Ходжалы в 1972 году, была взята армянами в плен во время геноцида и оставалась в заложниках 8 дней. После освобождения из плена Д.Агаева написала книгу "Восемь дней в армянских застенках".