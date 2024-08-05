https://news.day.az/officialchronicle/1679944.html Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева отправила венок на церемонию похорон свидетеля Ходжалинского геноцида Дурданы Агаевой - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева отправила венок на церемонию похорон свидетеля Ходжалинского геноцида Дурданы Агаевой - ФОТО
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева отправила венок на церемонию похорон свидетеля Ходжалинского геноцида Дурданы Агаевой.
Как сообщает в понедельник Day.Az, венок был возложен к могиле Дурданы Агаевой.
Отметим, что Дурдана Агаева, родившаяся в Ходжалы в 1972 году, была взята армянами в плен во время геноцида и оставалась в заложниках 8 дней. После освобождения из плена Д.Агаева написала книгу "Восемь дней в армянских застенках".
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