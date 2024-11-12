Президент Ильхам Алиев: Работы по техническо-экономическому обоснованию прокладки энергокабеля по дну Черного моря скоро завершатся

Мы также ориентируемся на экспортные рынки и активно сотрудничаем с нашими партнерами для реализации еще одного важного проекта в области энергетической безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии открытия Саммита лидеров СОР29 в Баку.

Отметив, что одним из таких проектов является прокладка энергокабеля по дну Черного моря, глава государства сказал: "Это позволит нам экспортировать зеленую энергию в Европу, и технический потенциал этого кабеля - кстати, технико-экономическое обоснование по этому проекту будет готово совсем скоро - составляет около четырех гигаватт. Но, опять же, это только начало".