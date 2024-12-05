Президент Ильхам Алиев: Азербайджанский народ никогда не мирился с несправедливостью

Азербайджанский народ никогда не мирился с несправедливостью, пытался донести до мира свой голос справедливости.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам II международной конференции "Право на возвращение: Обеспечение справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

"Отечественная война, завершившаяся славной победой Азербайджана в 2020 году, дала возможность нашим соотечественникам, изгнанным из Карабаха и Восточного Зангезура, вернуться в родные края. Эта справедливая борьба Азербайджана является торжеством верховенства международного права и большим вкладом в решение проблемы вынужденного переселения в глобальном масштабе. В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях успешно реализуется "Государственная программа Великого возвращения", - добавил глава государства.