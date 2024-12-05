В Нахчыванской Автономной Республике создается Нахчыванский промышленный парк.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется