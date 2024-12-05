https://news.day.az/officialchronicle/1712999.html Создается Нахчыванский промышленный парк - Указ Президента Ильхама Алиева В Нахчыванской Автономной Республике создается Нахчыванский промышленный парк. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке. Новость обновляется
Создается Нахчыванский промышленный парк - Указ Президента Ильхама Алиева
В Нахчыванской Автономной Республике создается Нахчыванский промышленный парк.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
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