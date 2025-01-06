https://news.day.az/officialchronicle/1720986.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Рождеством - ФОТО Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю Рождества. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Искренне поздравляю всю христианскую общину Азербайджана по случаю священного праздника Рождества!
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана с Рождеством - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась публикацией по случаю Рождества.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Искренне поздравляю всю христианскую общину Азербайджана по случаю священного праздника Рождества! В этот светлый праздничный день выражаю свою солидарность со всеми вашими добрыми намерениями, желаю каждому из вас крепкого здоровья, неиссякаемой любви, радостных дней и счастливого будущего! Да примет Всевышний все вознесенные молитвы!"
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