Президент утвердил соглашение о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Марокко

Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Марокко.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом соглашения можно ознакомиться по ссылке.