https://news.day.az/officialchronicle/1721884.html

Президент утвердил соглашение о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Марокко

Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Марокко. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом соглашения можно ознакомиться по ссылке.