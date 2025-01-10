https://news.day.az/officialchronicle/1721884.html Президент утвердил соглашение о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Марокко Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Марокко. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом соглашения можно ознакомиться по ссылке.
Президент утвердил соглашение о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Марокко
Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Марокко.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом соглашения можно ознакомиться по ссылке.
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