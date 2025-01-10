Король бельгийцев Филипп направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву

Король бельгийцев Филипп направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с трагической гибелью людей в результате крушения 25 декабря близ города Актау самолета "Азербайджанских авиалиний", выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.

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