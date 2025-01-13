https://news.day.az/officialchronicle/1722477.html Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты 13 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по приглашению Президента ОАЭ Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты
13 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) по приглашению Президента ОАЭ Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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