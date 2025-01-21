https://news.day.az/officialchronicle/1724517.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с пожаром в Турции - ФОТО Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с пожаром в отеле горнолыжного центра Карталкая в турецкой провинции Болу, в результате которого погибло много людей. Как передает Day.Az, в публикации говорится: "Мои соболезнования, Турция!
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с пожаром в Турции - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своих официальных страницах в социальных сетях поделилась публикацией в связи с пожаром в Турции.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Мои соболезнования, Турция! Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших во время пожара. Сил и терпения им! Желаю скорейшего исцеления раненым. Пусть Всевышний хранит наши народы от всех бед и несчастий!"
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