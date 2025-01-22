Президент Ильхам Алиев: В период администрации Байдена-Блинкена США проявляли предвзятое отношение к Азербайджану

В период администрации Байдена-Блинкена США проявляли предвзятое отношение к Азербайджану, в результате чего в двусторонних связях наступил кризис.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с руководителем Конгресса христианских лидеров США Джонни Муром в Давосе.

Президент Ильхам Алиев расценил возобновление действия 907-й поправки как проявление неблагодарности администрации Байдена-Блинкена.

В ходе беседы обсуждался вопрос будущих отношений между Азербайджаном и администрацией Трампа.