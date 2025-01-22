https://news.day.az/officialchronicle/1724698.html Президент Ильхам Алиев: В период администрации Байдена-Блинкена США проявляли предвзятое отношение к Азербайджану В период администрации Байдена-Блинкена США проявляли предвзятое отношение к Азербайджану, в результате чего в двусторонних связях наступил кризис. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с руководителем Конгресса христианских лидеров США Джонни Муром в Давосе.
Президент Ильхам Алиев: В период администрации Байдена-Блинкена США проявляли предвзятое отношение к Азербайджану
В период администрации Байдена-Блинкена США проявляли предвзятое отношение к Азербайджану, в результате чего в двусторонних связях наступил кризис.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с руководителем Конгресса христианских лидеров США Джонни Муром в Давосе.
Президент Ильхам Алиев расценил возобновление действия 907-й поправки как проявление неблагодарности администрации Байдена-Блинкена.
В ходе беседы обсуждался вопрос будущих отношений между Азербайджаном и администрацией Трампа.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре