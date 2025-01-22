Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе c руководителем Конгресса христианских лидеров США

22 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на основании обращения противоположной стороны встретился в Давосе с руководителем Конгресса христианских лидеров США Джонни Муром.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе беседы с удовлетворением было подчеркнуто, что в Азербайджане обеспечиваются религиозные свободы, представители различных народов и религий исторически живут в нашей стране в мире, спокойствии и гармонии.

На встрече состоялся обмен мнениями о позитивных перспективах азербайджано-американских отношений в период правления Трампа.

Глава государства отметил, что в период администрации Байдена-Блинкена США проявляли предвзятое отношение к Азербайджану, в результате чего в двусторонних связях наступил кризис. Президент Ильхам Алиев расценил возобновление действия 907-й поправки как проявление неблагодарности администрации Байдена-Блинкена.

В ходе беседы обсуждался вопрос будущих отношений между Азербайджаном и администрацией Трампа.