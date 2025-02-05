https://news.day.az/officialchronicle/1728028.html Мухтар Бабаев освобожден от должности министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Мухтара Бабаева c должности министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Мухтар Бабаев освобожден от должности министра экологии и природных ресурсов Азербайджана
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Мухтара Бабаева c должности министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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