Мухтар Бабаев освобожден от должности министра экологии и природных ресурсов Азербайджана

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Мухтара Бабаева c должности министра экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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