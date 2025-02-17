Утвержден меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Вьетнамом о сотрудничестве в области статистики

Утвержден "Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом по статистике Азербайджанской Республики и Главным статистическим управлением Вьетнама о сотрудничестве в области статистики", подписанный 17 декабря 2024 года в Баку.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно указу, после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании Государственный комитет по статистике Азербайджанской Республики должен обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить уведомление правительству Социалистической Республики Вьетнам о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Меморандума.