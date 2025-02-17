Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в Положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в закон "Об утверждении Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, внесены дополнения в состав комиссий, организацию их деятельности и систему подотчетности.

Согласно изменениям, комиссии создаются при соответствующих органах исполнительной власти и включают в свой состав от 9 до 11 человек.

Для выполнения текущей работы и контроля за исполнением решений комиссии в местных структурах вводятся должности ответственного секретаря и консультанта-психолога по работе с детьми и семьями. В комиссиях, созданных при соответствующих органах исполнительной власти Нахчыванской Автономной Республики и Азербайджана, предусмотрены должности ответственного секретаря (секретаря). Эти позиции включены в штатное расписание и являются оплачиваемыми, в то время как остальные члены комиссии работают на общественных началах.

Функции по организации текущей деятельности и контролю за исполнением решений комиссии при соответствующем органе исполнительной власти Азербайджана возложены на специально созданный Секретариат.