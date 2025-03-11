https://news.day.az/officialchronicle/1736070.html Президент Ильхам Алиев и Президент Северной Македонии выступили с заявлениями для прессы - ФОТО 11 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова выступили с заявлениями для прессы. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Президент Северной Македонии выступили с заявлениями для прессы - ФОТО
11 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова выступили с заявлениями для прессы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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