Президент Ильхам Алиев и Президент Северной Македонии выступили с заявлениями для прессы

11 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Северная Македония Гордана Силяновска-Давкова выступили с заявлениями для прессы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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