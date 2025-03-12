https://news.day.az/officialchronicle/1736550.html Фуад Мамедов назначен заместителем председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фуада Мамедова заместителем председателя Государственного таможенного комитета. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Фуад Эльхан оглу Мамедов назначен заместителем председателя Государственного таможенного комитета.
Фуад Мамедов назначен заместителем председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фуада Мамедова заместителем председателя Государственного таможенного комитета.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Фуад Эльхан оглу Мамедов назначен заместителем председателя Государственного таможенного комитета.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре