Фуад Мамедов назначен заместителем председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фуада Мамедова заместителем председателя Государственного таможенного комитета.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, Фуад Эльхан оглу Мамедов назначен заместителем председателя Государственного таможенного комитета.