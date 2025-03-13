https://news.day.az/officialchronicle/1736668.html Президент Ильхам Алиев: Мы должны установить мир на Южном Кавказе В результате Ходжалинского геноцида были убиты 613 человек, в том числе более 100 женщин и 60 детей. Но мы должны смотреть в будущее. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.
Президент Ильхам Алиев: Мы должны установить мир на Южном Кавказе
В результате Ходжалинского геноцида были убиты 613 человек, в том числе более 100 женщин и 60 детей. Но мы должны смотреть в будущее.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.
"Мы должны установить мир на Южном Кавказе", - сказал глава государства, отметив, что Азербайджан привержен мирному процессу и, по сути, является автором мирного соглашения. По его словам, в настоящее время идут обсуждения договора о мире между Арменией и Азербайджаном, большая часть пунктов которого уже согласована.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре