Президент Ильхам Алиев: Мы не можем забыть и не забудем годы оккупации

Когда речь идет об армяно-азербайджанском процессе, мы не можем забыть и не забудем годы оккупации.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

"Мы знаем о страданиях азербайджанского народа и ущербе, который нанесла нам армянская агрессия. Мы стали свидетелями варварства на наших освобожденных территориях. Целые города и села были стерты с лица земли. Они (армянские захватчики - ред.) преднамеренно предпринимали такие действия против наших сел, городов, нашей религии и нашего исторического наследия. Было разрушено 65 мечетей", - добавил глава государства.