Президент Ильхам Алиев: Азербайджан имеет большой опыт в построении своего будущего на основе своих ресурсов

Азербайджан, пострадавший от избирательности международного права, имеет большой опыт в построении своего будущего на основе своих ресурсов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу Euronews.

"Я думаю, есть общее мнение, что сейчас мы находимся на этапе разработки новых правил и норм. Старый мировой порядок, похоже, уже не существует. Какой будет новая форма взаимодействия международного сообщества? Никто не знает, есть разные мнения. Абсолютно очевидно, что каждая страна должна больше сосредоточиться на своей домашней работе, на своих собственных возможностях и не полагаться на какую-либо помощь или даже на международное право. Азербайджан, пострадавший от избирательности международного права, имеет большой опыт в построении своего будущего на основе своих ресурсов.

Во-вторых, я думаю, что в будущем будет важно для многих стран сосредоточиться в основном на двусторонних отношениях, а не на деятельности в рамках международных институтов, потому что некоторые международные институты демонстрируют свою слабость, если не полный паралич. И, конечно, многое будет зависеть от того, как будут развиваться события дальше, потому что мы находимся только на начальном этапе глобальных преобразований", - сказал глава государства.