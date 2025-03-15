Президент Ильхам Алиев утвердил присоединение Азербайджана к D8

Президент Ильхам Алиев подписал закон о присоединении Азербайджана к "Уставу Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран" (D8).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, Азербайджанская Республика присоединилась к "Уставу Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран", подписанному 22 ноября 2012 года в городе Исламабад.