https://news.day.az/officialchronicle/1737361.html Президент Ильхам Алиев утвердил присоединение Азербайджана к D8 Президент Ильхам Алиев подписал закон о присоединении Азербайджана к "Уставу Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран" (D8).
Президент Ильхам Алиев утвердил присоединение Азербайджана к D8
Президент Ильхам Алиев подписал закон о присоединении Азербайджана к "Уставу Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран" (D8).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, Азербайджанская Республика присоединилась к "Уставу Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран", подписанному 22 ноября 2012 года в городе Исламабад.
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