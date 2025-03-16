Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева 16 марта встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, находящейся с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, приветствовав Валентину Матвиенко, Первый вице-президент Мехрибан Алиева отметила, что ее визит в нашу страну внесет вклад в развитие межпарламентских связей между государствами.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России выразила благодарность Первому вице-президенту за прием и гостеприимство.

Гостья подчеркнула значимость межпарламентских связей и взаимных визитов парламентских делегаций в укреплении дружеских отношений между странами.

В ходе встречи было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Россией носят характер стратегического союзничества, состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества.