Президент Ильхам Алиев: Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы «Пояс и путь»

Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы "Пояс и путь". В этом направлении уже достигнуты значительные успехи.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью китайскому агентству Синьхуа.

"Используя свое выгодное географическое положение, Азербайджан продолжает активно развивать международные транспортные коридоры, создавать современную инфраструктуру и инвестировать дополнительные средства в увеличение их пропускной способности ввиду резкого роста грузопотока через нашу территорию", - подчеркнул глава государства.