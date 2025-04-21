https://news.day.az/officialchronicle/1746654.html Президент Ильхам Алиев: Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы «Пояс и путь» Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы "Пояс и путь". В этом направлении уже достигнуты значительные успехи. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью китайскому агентству Синьхуа.
Президент Ильхам Алиев: Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы «Пояс и путь»
Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы "Пояс и путь". В этом направлении уже достигнуты значительные успехи.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью китайскому агентству Синьхуа.
"Используя свое выгодное географическое положение, Азербайджан продолжает активно развивать международные транспортные коридоры, создавать современную инфраструктуру и инвестировать дополнительные средства в увеличение их пропускной способности ввиду резкого роста грузопотока через нашу территорию", - подчеркнул глава государства.
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