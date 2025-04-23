https://news.day.az/officialchronicle/1746986.html Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Си Цзиньпином в расширенном составе - ФОТО 23 апреля в Пекине состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в расширенном составе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Си Цзиньпином в расширенном составе - ФОТО
23 апреля в Пекине состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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