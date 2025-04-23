Председатель КНР пригласил Президента Ильхама Алиева на мероприятия, посвященные 80-летию победы над фашизмом

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил Президента Ильхама Алиева на мероприятия, которые пройдут в Китае, посвященные 80-летию победы над фашизмом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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