https://news.day.az/officialchronicle/1747026.html Председатель КНР пригласил Президента Ильхама Алиева на мероприятия, посвященные 80-летию победы над фашизмом Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил Президента Ильхама Алиева на мероприятия, которые пройдут в Китае, посвященные 80-летию победы над фашизмом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Председатель КНР пригласил Президента Ильхама Алиева на мероприятия, посвященные 80-летию победы над фашизмом
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин пригласил Президента Ильхама Алиева на мероприятия, которые пройдут в Китае, посвященные 80-летию победы над фашизмом.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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