Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей

23 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Чжао Лэцзи, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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