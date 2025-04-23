https://news.day.az/officialchronicle/1747116.html Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей 23 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Чжао Лэцзи, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей
23 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной Республики Чжао Лэцзи, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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