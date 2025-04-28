Началась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Ирана в расширенном составе

Началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с находящимся с визитом в нашей стране Президентом Ирана Масудом Пезешкианом в расширенном составе, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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