https://news.day.az/officialchronicle/1748361.html Началась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Ирана в расширенном составе - ФОТО Началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с находящимся с визитом в нашей стране Президентом Ирана Масудом Пезешкианом в расширенном составе, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Началась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Ирана в расширенном составе - ФОТО
Началась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с находящимся с визитом в нашей стране Президентом Ирана Масудом Пезешкианом в расширенном составе, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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