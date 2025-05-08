https://news.day.az/officialchronicle/1751110.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Генеральным секретарем То Ламом - ВИДЕО На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Генеральным секретарем То Ламом - ВИДЕО
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, находящимся с государственным визитом в Азербайджане. (07.05.2025)".
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