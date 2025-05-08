На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Генеральным секретарем То Ламом

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, находящимся с государственным визитом в Азербайджане. (07.05.2025)".