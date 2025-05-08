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На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Генеральным секретарем То Ламом - ВИДЕО

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Генеральным секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама То Ламом. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: