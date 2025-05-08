https://news.day.az/officialchronicle/1751300.html Группе деятелей искусства Азербайджана будут предоставлены Президентские премии - Распоряжение Президента Ильхама Алиева Группе ведущих деятелей искусства в связи со сценической деятельностью будут предоставлены премии Президента Азербайджанской Республики. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
Группе деятелей искусства Азербайджана будут предоставлены Президентские премии - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Группе ведущих деятелей искусства в связи со сценической деятельностью будут предоставлены премии Президента Азербайджанской Республики.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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