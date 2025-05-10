Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сельском клубно-общинном центре в селе Кенгерли Агдамского района

10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также ознакомился с условиями, созданными в сельском клубно-общинном центре в селе Кенгерли Агдамского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в двухэтажном центре будут действовать танцевальный и другие кружки. Имеющийся в здании зал располагает всеми необходимыми возможностями для проведения различных мероприятий, приуроченных к знаменательным датам, а также молодежных собраний и встреч.