https://news.day.az/officialchronicle/1751702.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сельском клубно-общинном центре в селе Кенгерли Агдамского района - ФОТО 10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также ознакомился с условиями, созданными в сельском клубно-общинном центре в селе Кенгерли Агдамского района. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в двухэтажном центре будут действовать танцевальный и другие кружки.
Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сельском клубно-общинном центре в селе Кенгерли Агдамского района - ФОТО
10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев также ознакомился с условиями, созданными в сельском клубно-общинном центре в селе Кенгерли Агдамского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в двухэтажном центре будут действовать танцевальный и другие кружки. Имеющийся в здании зал располагает всеми необходимыми возможностями для проведения различных мероприятий, приуроченных к знаменательным датам, а также молодежных собраний и встреч.
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