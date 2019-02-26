Молодые люди посвятили мероприятие годовщине Ходжалинской трагедии.

26 февраля исполняется 27 лет со дня трагедии в городе Ходжалы в Нагорном Карабахе. Активисты азербайджанской молодёжной организации Твери "BIRLIK" отдали дань памяти своим согражданам. Они посетили областную станцию переливания крови, сообщает Day.Az со ссылкой на tverigrad.ru.

К счастью, молодым людям не довелось застать эти страшные события, но они родились среди людей, переживших жестокое время.

- В Азербайджане 26 февраля - День национального траура. О Ходжалинской трагедии написано множество материалов, книг, научных работ, сняты фильмы, - делится студентка Тверского медицинского университета Лейла Магеррамли. - Мы прекрасно понимаем, что это такое и какая горечь постигла тех людей, которые потеряли своих родных и близких. А также тех, кто остался на всю жизнь физически и морально сломленным. Сдавая кровь, мы дарим кому-то жизнь.

На стенах областной станции переливания крови ребята развесили плакаты, рассказывающие о трагедии, и связки красно-чёрных воздушных шаров как символы скорби и памяти. Молодые азербайджанцы со всей серьёзностью отнеслись к благотворительной акции.

- Наша обязанность - сохранять и передать поколениям правду об этих страшных событиях, - считает председатель азербайджанской молодёжной организации Твери "BIRLIK" Мофил Алиев. - Сам я родом из города Ханлар (ныне Гейгель), который находится на границе с Нагорным Карабахом. Мой родной город одним из первых начал принимать беженцев, предоставлять им жильё, оказывать гуманитарную помощь. Беженцев было очень много. Мои родители приняли у себя в доме три семьи из Нагорного Карабаха, совершенно незнакомых людей.

Мофил - один из инициаторов создания азербайджанской молодёжной организации Твери "BIRLIK" (переводится как "единство"). Она появилась в 2006 году в стенах Тверского медицинского университета. Цель организации - объединить азербайджанскую молодёжь вдали от Родины. Сейчас она насчитывает около 50 человек.

- Мы занимаемся разной деятельностью: начиная от благотворительных акций и заканчивая культурно-массовыми мероприятиями. Также проводим поэтические и познавательные вечера, организовываем поездки в различные города страны, - говорит Мофил. - Мы проводим мероприятия, посвящённые уборке территорий детсадов и школ, посещаем детские дома и дома престарелых.

Столь трагическую памятную дату, как годовщина Ходжалинской трагедии, ребята также решили провести с пользой. В этот день они пополнили запасы донорской крови Тверской области. Добровольцы сначала прошли медосмотр, где им сделали экспресс-анализ крови. На станции переливания непосредственно перед процедурой донорам предложили перекус, после чего они направились на сдачу. Уже через час банк крови пополнился более чем пятью литрами. Доза донорской крови составляет 460 миллилитров.

Миллилитры жизни

- Тверская областная станция переливания крови обеспечивает наши лечебные учреждения компонентами крови, чтобы врачи могли оказывать качественную помощь, - говорит главный врач областной станции Евгений Беляев. - Мы прилагаем немало усилий, чтобы привлечь жителей региона к этому общественно полезному делу: работают выездные бригады, людей информируем через соцсети. Также в своей работе мы активно используем контакты с общественными организациями. У нас хорошие взаимоотношения с землячествами. В частности, сегодня сдавать кровь пришли представители азербайджанской диаспоры.

Станция переливания уже не первый год работает с молодёжной организацией. По словам доктора, именно такие неравнодушные люди - залог своевременного и полного обеспечения пациентов компонентами крови.

- Вся кровь, которую мы забираем у доноров, в дальнейшем проходит серьёзный контроль на отсутствие каких-либо патогенных микроорганизмов, чтобы не нанести вред пациентам, - говорит Евгений Беляев. - Я с уверенностью хочу сказать, что препараты, которые мы поставляем в клиники, очень качественные. У нас используются технологии европейского качества.

Главврач считает жителей Твери очень активными донорами. Ежедневно кровь на станции сдают 40-50 человек. При этом доля тех, кто приходит повторно, постоянно растёт. Очень активно участвует в донорском движении молодёжь. Тема здорового образа жизни сейчас становится очень модной, поэтому молодые люди воспринимают донорство как показатель собственного здоровья, проявление активной жизненной позиции. Не отстают от них и люди преклонного возраста. Годы здесь не помеха. В Тверской области порядка четырёх тысяч человек носят звание "Почётный донор России".

- Станция переливания крови накапливает достаточный запас компонентов крови для бесперебойного обеспечения пациентов тверских клиник. В год мы заготавливаем более шести тысяч литров донорской крови, - делится Евгений Беляев.

4% брака

Но даже при избыточной заготовке возможен кратковременный дефицит. Цельную кровь людям не переливают, поскольку 100% идентичности доноров и пациентов не бывает. Кровь подбирают по антигенам: для одного больного нужно несколько доноров. Чтобы восполнить нехватку компонентов, станция вызывает кадровых доноров: они готовы приехать для сдачи крови в любой момент. А при острой необходимости доноров с подходящей группой крови ищут на сайте станции переливания. Там регулярно публикуется так называемый "Донорский светофор". Любой может открыть сайт и посмотреть, крови какой группы и резуса не хватает. На данный момент, например, количество IV группы крови с отрицательным резус-фактором достигло критического минимума. Нужно срочно прийти и сдать кровь.

- Участие в донорском движении - это моральный долг и гражданская позиция, пример гуманизма и милосердия. Ведь компоненты крови незаменимы. Если человек их не сдаст, взять их уже неоткуда. Это значит, что в какой-то момент рожающая женщина, больной ребёнок, человек, получивший серьёзную травму, останется без помощи. Это грозит серьёзными последствиями, - говорит Евгений Беляев.

При сдаче крови донор получает денежную компенсацию на питание - 5% от величины прожиточного минимума или 560 рублей. Кроме того, в день сдачи работник освобождается от работы, плюс ему положен дополнительный выходной к основному отпуску. Те, кто сдал кровь 40 и более раз, награждаются нагрудным знаком "Почётный донор России". Для этих людей положены ежегодные выплаты и льготы: бесплатный проезд в общественном транспорте, первоочерёдной приём в больницах и так далее.

- Донорство не только почётно, но и полезно. У мужчин порядка 5,5 литров крови, у женщин - 4,5 литра. Когда мы забираем часть этой крови, организм обновляется и возмещает потерю. Для этого стимулируется кроветворение, в организм попадают молодые клетки. Они более активные и жизнеспособные. То есть человек получает своеобразный допинг для развития. Это благотворно сказывается на функционировании органов, - говорит специалист.

Донором крови может быть каждый в возрасте от 18 лет. Правда, одного страстного желания недостаточно. Есть довольно большой список противопоказаний. Например, люди с серьёзными заболеваниями крови, онкологией, инфекциями не могут сдавать кровь для донорства вообще. Бывают ситуации, когда запрет временный: после недавно перенесённых заболеваний. Вес менее 50 кг является противопоказанием. Такие люди тяжело переносят потерю крови. В течение трёх дней перед сдачей крови нужно правильно питаться, не курить и не употреблять спиртное.

- Кровь с алкоголем или инфекциями в больнице уничтожается. Ежегодно 4% (240 литров) сданного материала мы бракуем, - говорит главный врач областной станции переливания крови Евгений Беляев.

Кстати, чтобы стать донором, нужно соответствовать ещё одному требованию: жить в Тверской области более полугода. Сдавать кровь без ущерба для здоровья можно не раньше чем через два месяца, то есть возможно шесть процедур за год. Каждая, конечно, занимает не 15 минут. Если пришли на станцию переливания впервые, одним визитом не обойтись: сначала надо сдать анализ у терапевта. Но уже на следующий день можно стать донором. 460 миллилитров крови - не так уж и много ради спасения чьей-то жизни.