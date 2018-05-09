Пашинян пока в эйфории, похмелье будет потом - ВЗГЛЯД ИЗ МОСКВЫ

"Пашинян для Москвы пока "чертик из табакерки", а вот в кого от превратится - в Щелкунчика или в Синюю бороду - говорить пока не все решаются".

Об этом сказал российский историк и политический аналитик Олег Кузнецов, комментируя Day.Az избрание новым премьером Армении оппозиционного депутата Никола Пашиняна

Отношение экспертного сообщества России к Пашиняну, по его словам, сегодня неоднозначное, кое-кто считает его проводником прозападной политики в Ереване, кто-то - хорошо замаскированным агентом влияния Москвы. Но все эти оценки высказываются кулуарно, не на публику - все ждут, причем уже не слов, а первых реальных шагов Пашиняна как руководителя страны.

"Лично для меня Никол Пашинян сейчас понятен только с одной стороны, - он явно не последователь и не преемник Сержа Саргсяна, он изгонит из армянской политики "карабахский клан" и его политические институты в лице Республиканской партии Армении, проведет своего рода акт люстрации - очищения через жертвоприношение. Этим он будет занят ближайшее время, по сути, укреплением своей власти. И только потом он займется внутренней и внешней политикой", - сказал наш собеседник.

Что касается смены лозунгов Николом Пашиняном, то, по мнению Кузнецова, всякий политический аналитик или политический обозреватель должен знать основополагающий принцип жизни и деятельности политика: врать можно кому угодно, сколько угодно и где угодно, но только не самому себе. Пашинян, считает российский историк, опытный политический боец, который не может не смотреть на вещи трезво.

"Неужто вы думаете, что он не понимает, что армяне на протяжении сотен лет, на протяжении десятков поколений воспитывались в том духе, что Карабах - это армянская земля, и поэтому пойти против впитанного с молоком матери стереотипа, как бы он того не хотел, даже если он того в реальности хочет, в чем лично я сильно сомневаюсь, он не может. Более того, он пришел к власти в Армении на волне народного радикализма, а поэтому он вынужден, чтобы не растерять политического имиджа и связанной с ним поддержки со стороны обездоленного населения, делать более радикальные заявления в сравнении со своим предшественником Сержем Саргсяном", - отметил Олег Кузнецов.

Аналитик отметил, что Саргсян говорил о будущем международном признании Карабаха в сослагательном наклонении, придумывая различные предварительные условия, по сути, не веря в такую возможность. Пашинян же, пребывая в эйфории, пока искренне верит в свою мессианскую избранность, а поэтому всерьез полагает, что он в одиночку покорит и подчинит себе мнение международного сообщества.

"К слову, в порядке исторической параллели: именно так вел себя Борис Ельцин в первые месяцы своего правления, а потом ездил по миру с протянутой рукой и просил деньги на поддержание безопасной эксплуатации ракет с ядерными боеголовками. Я думаю, что и Никол Пашинян вскоре проделает тот же эволюционный путь от лидера революции до международного попрошайки. Ну, а пока он опьянен приходом к власти, посмотрим, каким будет похмелье", - сказал Олег Кузнецов.

Лейла Таривердиева