Огтай Асадов едет в Тбилиси
25 мая 2018 20:38 186
Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтай Асадов завтра отправится с визитом в Тбилиси для участия в мероприятиях, связанных со 100-летим Грузинской Демократической Республики. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
В мероприятиях примут участие президент, премьер-министр, председатель парламента Грузии, главы государств и правительств, приглашенные на юбилей.
Председатель азербайджанского парламента выступит на "круглом столе" на тему "Сотрудничество для развития: стратегия на предстоящие 100 лет", который будет проведен в грузинском парламенте.
В рамках визита запланирован ряд встреч Огтая Асадова с главами делегаций, принимающих участие в мероприятии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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