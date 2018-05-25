Огтай Асадов едет в Тбилиси

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтай Асадов завтра отправится с визитом в Тбилиси для участия в мероприятиях, связанных со 100-летим Грузинской Демократической Республики. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В мероприятиях примут участие президент, премьер-министр, председатель парламента Грузии, главы государств и правительств, приглашенные на юбилей.

Председатель азербайджанского парламента выступит на "круглом столе" на тему "Сотрудничество для развития: стратегия на предстоящие 100 лет", который будет проведен в грузинском парламенте.

В рамках визита запланирован ряд встреч Огтая Асадова с главами делегаций, принимающих участие в мероприятии.