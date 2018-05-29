Письмо Трампа Президенту Азербайджана шокировало Армению и Тарасова

Известие о поздравительном письме Президента США Дональда Трампа Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, шокировало и ввергло армянское общество в уныние. Потерявшие сон армянские политологи, не устают комментировать письмо, которое в принципе к Армении не имеет никакого отношения. В их комментариях по этому поводу можно найти все, начиная от вызывающих смех анекдотичных выводов, заканчивая различного рода фантазиями и конкретной дезинформацией. Некоторые армянские обозреватели заврались до утверждений, что президент США хотя и направил письмо в Баку, но на самом деле, оно было адресовано... Еревану. Армянских горе "аналитиков", до сих пор так и не разобравшихся в причинах многочисленных проблем Армении и запутавшихся во лжи, понять можно. Странным является позиция некоторые российских "аналитиков".

После письма Трампа в Баку, некоторые из них неожиданно стали "западниками", выступающими за урегулирование карабахской проблемы под эгидой Вашингтона. Первым бросил свой взгляд на Вашингтон обозреватель российского агенства "Регнум" Сергей Тарасов. Войдя в роль ясновидца Нострадамуса, Тарасов опубликовал статью "Встреча Пашинян - Алиев при посредничестве Трампа в Вашингтоне будет самой удачной".



Решив, что открывает для всех Америку, ссылаясь на вышеуказанное письмо, Тарасов утверждает: "За словами Трампа явно кроется желание выступить с инициативой по урегулированию карабахского конфликта в качестве главного посредника". Далее Тарасова понесло по полной программе: "наиболее удачным будет встреча Пашинян-Алиев при посредничестве Трампа в Вашингтоне и продвижение того пакета урегулирования, о котором в последние годы много говорили западные дипломаты".

Интересно, где в тексте этого письма господин Тарасов вычитал о планах по проведению подобной встречи?

Известно, что Тарасов долгое время "обслуживал" интересы "карабахского клана", однако узнав о письме Трампа в Баку, видимо решил услужить новой ереванской команде Пашиняна. В качестве подарка, он проталкивает идею поездки своего нового хозяина в Вашингтон.

В статье Тарасов, фактически ставит под сомнение результаты переговоров, которые велись под эгидой российского МИДа. Вместо службы интересам родной России, он поменял свою ориентацию на Запад. Как говорят азербайджанцы, неужели в российском "хлебе ему не хватило соли".

Но самое интересное, что Тарасов не смог осмыслить главную фразу в письме Трампа Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, где подчеркивается:

"С нетерпением жду сотрудничества с вами".

В письме нет и не может быть Пашиняна и тем более нет указаний к примитивным рассуждениям господина Тарасова. Последний ублажая Пашиняна и его сторонников, рисует, якобы, радужную для армян перспективу вывода процесса переговоров по карабахскому урегулированию из под российского патронажа и передачу ключей разрешения конфликта в руки Вашингтона. Если логику армянских политологов, шокированных письмом господина Трампа Президенту Азербайджана, можно как-то объяснить, непонятны мотивы и ориентация, которой, комментируя данный факт, придерживается российский эксперт

Тарасов.

Эльхан Алескеров, руководитель экспертного совета Baku Network, доктор философии

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