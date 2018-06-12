Азербайджанский эксперт об очередной армянской фальсификации - ПОДРОБНОСТИ

Мнения о том, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ якобы видят стороной переговоров незаконный режим, созданный на оккупированных территориях Азербайджана, очередная фальсификация.

Об этом во вторник сказал Trend главный редактор газеты "Bakı Xəbər" Айдын Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, в Армении началась тенденция по манипулированию отношением сопредседателей Минской группы к подключению сепаратистского карабахского режима в качестве стороны к переговорам по урегулированию конфликта.

"Медиа очень активно подключились к тенденции, не вызывающей подозрений в том, что за ней стоит новая власть Армении, и утверждают, что якобы сопредседатели удовлетворительно относятся к тому, чтобы незаконный режим как сторона участвовал в переговорах. Эта идея, направленная на срыв нынешнего формата переговоров, - откровенная фальшивка. Авторы этой фальшивки придумали аргумент, что якобы сопредседатели, которые положительно относятся к применению международных механизмов контроля над нарушением режима прекращения огня, предусматривают тем самым участие незаконного режима в переговорах в качестве стороны. Якобы механизмы контроля означают признание границ незаконного режима", - сказал Гулиев.

Эксперт сказал, что правительство Пашиняна пытается перевести внимание постепенно выходящего из послереволюционной эйфории армянского народа со своей безуспешной политики на другое.

"Однако для тех, кто хорошо понимает смысл нынешнего статус-кво в карабахском конфликте, все просто. Во-первых, международно признанные границы Азербайджана с Арменией - это одно, а линия соприкосновения между оккупационными войсками Армении и законными силами обороны Азербайджана - это другое. Во-вторых, Азербайджан считает единственной причиной нарушения режима прекращения огня не отсутствие каких-либо механизмов контроля, а оккупацию войсками захватчика прилегающих районов. Политические идеологи Армении не смогут скрыть эти весомые аргументы никакой фальшивой идеей. И идеи о том, что якобы сопредседатели хотят видеть незаконный режим стороной переговоров, сфальсифицированы и бесперспективны", - сказал Гулиев.

Напомним, что ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что переговоры по Карабаху не могут быть эффективны без участия руководства сепаратистского режима в Нагорном Карабахе. "Народ Карабаха не участвует в формировании власти в Армении. У него есть свое правительство и президент", - заявил Пашинян.

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