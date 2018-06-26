Акиф Меликов: "Азербайджанская армия - предмет гордости каждого из нас"

Это было грандиозное шествие, завораживающее своей зрелищностью, - азербайджанские военнослужащие, марширующие четким строем в парадной форме, современная боевая техника, вооружение разных родов войск - сухопутных, морских и воздушных сил...

Я горд и счастлив тем, что увидел это доказательство мощи нашего независимого государства, стал свидетелем военного парада, приуроченного к 100-летию создания азербайджанской армии. Это был пятый военный парад в истории независимого Азербайджана. Пятый и самый грандиозный!

Замечу, что это был третий военный парад, который принимал нынешний Президент Азербайджана, Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Ильхам Алиев. Помню, какое чувство гордости, восторга было у всех, кто видел военные парады, что состоялись в 2008 и 2013 годах. Аналогичные чувства испытывал каждый из тех, кому посчастливилось увидеть нынешний грандиозный военный парад.

Нашей армии - сто лет. Но основные испытания на ее долю выпали в период новейшей истории Азербайджана. На последние два десятилетия приходится и время ее масштабного развития и укрепления ее мощи.

Невозможно переоценить роль Общенационального лидера Гейдара Алиева в деле создания современной азербайджанской армии. Именно его Указом от 22 мая 1998 года, 26 июня - день создания первой воинской части АДР - был объявлен Днем Вооруженных сил Азербайджана. Это была дань памяти и уважения отцам-основателям АДР. А продолжатель дела Общенационального лидера, Президент Азербайджана Ильхам Алиев вписал свое имя в историю нашего независимого государства в качестве Верховного Главнокомандующего, при котором азербайджанская армия достигла пика своей мощи, силы и авторитета в мире и в обществе. Под его руководством был достигнут огромный военный и военно-политический прорыв страны.

И сегодня мы в очередной раз убедились в том, что у нас есть армия, достойная восхищения!

На сегодняшнем параде мы увидели лишь небольшую толику того, чем ныне оснащена азербайджанская армия. При этом вызывает особую гордость то, что наша страна уже сама производит высококачественное современное вооружение. Развитие военно-промышленного комплекса Азербайджана показывает, какого стремительного и уверенного прогресса достигла наша страна за последние годы. Посудите сами - за чуть более чем 10 лет Азербайджан уверенно прошел путь от импортера оружия до его экспортера. На сегодняшний день Азербайджан закупает лишь высокотехнологичные виды вооружений. При этом, произведенные в нашей стране боеприпасы, современное стрелковое и артиллерийское оружие, беспилотники, бронетехника и прочая оборонная продукция экспортируются в более чем 10 стран мира!

Наличие такого арсенала, высокая боевая подготовка и боеспособность делают ВС Азербайджана сильнейшими в регионе. Этот факт доказывают и ставшие уже традиционными высокие места в рейтингах самых боеспособных армий мира. К примеру, совсем недавно эксперты международной аналитической группы Global Fire Power (GFP) опубликовали рейтинг 133 стран по уровню военной мощи за 2017 год. Азербайджан в этом рейтинге занял 58-ю строчку, намного опередив Армению, оккупирующую наши территории. Армия страны-оккупанта находится в данном рейтинге аж на 93-ем месте.

Но лучше любых рейтингов и теоретических выкладок экспертов, преимущество азербайджанской армии над армянской было продемонстрировано в ходе апрельских боев 2016 года, завершившихся блестящей победой азербайджанского оружия и освобождением более 2000 гектаров территорий и стратегических высот.

На освобожденных в результате апрельских боев территориях Физулинского, Джебраильского и Агдеринского районов сегодня развевается флаг Азербайджана. Я уверен, что совсем уже скоро наш трехцветный флаг будет развеваться в Ханкенди, Шуше и на всех пока оккупированных территориях нашей Родины. И именно там, не сомневаюсь, пройдет следующий военный парад азербайджанской армии.

Иного исхода просто не может быть. Ибо, таковы законы исторической справедливости. Торжества которой мы добьемся, имея такую мощную армию, такой высочайший уровень патриотизма и такого Верховного Главнокомандующего, как Президент Ильхам Алиев.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана