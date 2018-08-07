Несмотря ни на какие смены власти, ход мыслей у армянского общества не меняется. Точнее, у определенной его части, помешанной на войне и живущей воспоминаниями двадцатипятилетней давности.

Один из таких - Вова Вартанов, участник карабахской войны, так разогнавшийся, проливая азербайджанскую кровь, что никак не может остановиться.

Рассуждая в беседе с Первым Информационным о том, о сем, Вартанов заметил, что при новых властях военная грамотность населения, якобы, пошла на лад, и "все это может привести к тому, что у нас появится возможность войти в Баку".

Въехать в Баку, говоря словами Жванецкого, сидя на танке и отхлебывая из котелка, или, на крайний случай, войти в нашу столицу пешком - это давняя и болезненная мечта "бравого разведчика" Вовы. "Кому не хочется войти в Баку? Я хочу... Война не закончится, пока одна из столиц не сдастся", - заявил он как-то журналистам.

А еще Вова хочет захватить Нахчыван. Эта мечта у него появилась совсем недавно, после того, как министр обороны Таноян поехал на границу с НАР и посмотрел в бинокль на азербайджанские позиции. До этого показываться в тех краях не решался ни один армянский руководитель или военоначальник. А вот назначенный Пашиняном Таноян взял и рискнул посмотреть в бинокль, а премьер даже пролетел там на самолете. И теперь Вова Вартанов ликует, считая это месажем, который, дескать, напугал "турок", то есть азербайджанцев, и мы с вами теперь бьемся в панике.

"... среди них (то есть среди нас) есть паника, что армяне попытаются напасть, атаковать с Нахчывана, а это их слабое место... Нахчыван как был "заложником" в наших руках, так и остается... Кто первым начнет действия и нанесет удар, тот и победит. Если мы не намерены делать глупость и не готовимся к самоубийству, то должны напасть первыми и взять Нахчыван", - заявил армянский мечтатель.

Вова Вартанов удивил. Он, по-видимому, считает армянскую общественность абсолютно не способной к анализу. Иначе он не стал бы провоцировать логичный вопрос: а почему Армения, имея в начале 90-х мощную поддержку в лице России, Ирана и других держав и воюя с обескровленным и почти безоружным Азербайджаном, сразу не прихватила Нахчыван, если это самое "слабое место" для Баку?

Дело в том, что Нахчыван - это как раз самый труднодоступный для армянских аппетитов кусок пирога и таковым был всегда. Он совсем под носом, а откусить нельзя. И Вова прекрасно знает, почему - по другую сторону находится близкий друг и союзник Азербайджана Турция. Армяне боятся Турции как огня, и не за мифические события 1915-го года, а по причине собственного предательства и многочисленных преступлений против турецкого народа. Попытка надкусить Нахчыван может лишить Ереван всех зубов.

И, конечно, агрессора останавливает наличие в НАР очень хорошо подготовленных и боеспособных подразделений азербайджанской армии. События конца мая, а не "смелость", заставляют армянских силовиков и чиновников поглядывать в бинокль в сторону границы с Нахчываном. Вова ошибается - это делается не в целях планирования армянского наступления, а как раз наоборот - для того, чтобы убедиться в том, что азербайджанская сторона не имеет таких намерений.

Примечательно, что тема агрессии против НАР попала в армянский общественный дискурс именно после "бархатной революции". Например, политолог Левон Ширинян, говоря о визите новых министров на границу, выразил надежду: "надеюсь, они говорили о возвращении Нахчывана". Более того, он призвал поднять тему Нахчывана в Совете безопасности ООН или в Гаагском суде и "вернуть украденное".

Ранее в беседе с Day.Az военный эксперт, полковник в отставке Шаир Рамалданов не исключил, что Армения готовит провокацию против НАР. Карабах - уже заезженная тема, и теперь, чтобы продолжать удерживать внимание публики, выбрано нахчыванское направление, считает он.

"Нахчыван всегда был стабильным направлением. До сих пор нарушения режима прекращения огня в основной происходили на линии соприкосновения в Карабахе и прилегающих районах. Но с приходом к власти в Ереване человека с улицы Пашиняна ситуация изменилась. Его популярность падает так же быстро, как быстро был организован его приход к власти. Поэтому нужен отвлекающий маневр. Карабахом армянскому обществу уже все уши прожужжали. И теперь, чтобы продолжать удерживать внимание публики, выбрано нахчыванское направление. Видимо, реализуется план нагнетания напряженности на границе с НАР. Это, скажем так, новая тема", - отметил военный эксперт.

Напомним, что в мае с освобождением азербайджанской армией от противника территории в более чем 11 тысяч гектаров и села Гюннут Шарурского района были освобождены выгодные позиции вдоль государственной границы. Таким образом была успешно завершена операция Отдельной Общевойсковой армии по продвижению к выгодным позициям передовой оборонительной линии вдоль государственной границы, и поставленная цель была достигнута.

Эти действия азербайджанской стороны вызвали в приграничных районах Армении такую панику, что министру обороны Давиду Танояну пришлось спешно устранять последствия пропаганды и убеждать население, что никто на них нападать не собирается, а передислокация азербайджанских позиций на нахчывано-армянской границе объясняется тем, что это как раз Баку был обеспокоен возможностью провокаций с армянской стороны.

Так что, прежде чем планировать захват Баку или Нахчывана, или мечтать бомбить Мингячевир, Вове Вартанову и прочим стоило бы подумать о том, способны ли ВС Армении вернуть в зону оккупации хотя бы одну из высот, что были освобождены в апреле 2016 года. Куда проще заявлять о бесполезности высоты Лелетепе, облизываясь на нее с расстояния, чем "исправить" результаты так называемой четырехдневной войны.

И вообще, если верить Танояну, у ВС Армении есть оружие, которого нет на вооружении даже российской армии. Вы только подумайте...

Зульфугар Ибрагимов