Посол Михаил Бочарников: Россия будет делать все необходимое для укрепления отношений с Азербайджаном

Россия будет делать все необходимое для укрепления отношений с Азербайджаном, сказал в понедельник на брифинге посол России в Азербайджане Михаил Бочарников.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, Россия не ставит другие страны перед выбором направлений сотрудничества. "Мы никогда и никого не старались ставить перед выбором. Россия и Азербайджан - суверенные, устойчивые, стабильные независимые государства, которые сами в состоянии определить круг своих друзей на международной арене. Я думаю, что Россия будет делать все возможное, чтобы наши с Азербайджаном отношения и взаимодействие только укреплялись и становились все более тесными", - сказал Бочарников.

Также дипломат прокомментировал вопрос нападок в адрес России и Азербайджана. "Мы полагаем, что однополярный подход изжил себя. В мире существует много различных центров влияния, которые выстраивают отношения исходя из своих национальных интересов. Я не думаю, что какое-то влияние на Азербайджан может быть таким сильным, чтобы страна не поступила так, как она всегда поступает, в соответствии со своим суверенитетом", - сказал посол.

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