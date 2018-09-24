Армения влезает в конфликт в Сирии? - новая пиар-акция Пашиняна

Скоро Армения совместно с Россией начнет гуманитарную акцию, которую премьер-министр Никол Пашинян выспренно назвал беспрецедентной. Решение об этом было принято в ходе визита Пашиняна в Москву 8 сентября и торжественно озвучено им несколько позже. В Армении официальные лица говорят о необходимости помочь бедствующей (наравне с остальным населением) армянской общине, едва сдерживаясь, чтобы не позиционировать себя державой мирового масштаба, действующей наравне с глобальными центрами силы, как США и РФ.

В чем же важность этой миссии для самой Армении? Можно подумать, что Ереваном движет естественное сострадание к своим сородичам, страдающим в горниле сирийской войны. Однако, по различным оценкам, Сирию уже покинуло около 60% армянского населения, общая численность которого до конфликта составляла около 90 тысяч человек. Примечательно, что абсолютное большинство сирийской диаспоры разъехалось по всему свету, минуя так называемую "историческую родину". Однако и оставшимся пресловутая миссия особо помочь не в состоянии. Может, Пашинян пошел на этот шаг, чтобы поднять престиж страны? Однако, выступая на стороне России, Ирана и Сирии, Армения, автоматически, включается в список неугодных для Запада стран, что безусловно повлечет за собой негативные последствия. Неслучайно, министр обороны Израиля Авигдор Либерман в ходе своего недавнего визита в страны Южного Кавказа посетил Азербайджан и Грузию, но Армению демонстративно обошел стороной.

Конечно же, смехотворной является безумная гипотеза о том, что своим "бравым" участием в конфликте Армения даст старт сценарию по "освобождению" "Западной Армении" на территории современной Турецкой Республики. Более того, именно в контексте сирийского конфликта продолжается сближение Москвы с Анкарой, что, естественно, не в пользу Еревана, в том числе с точки зрения карабахского урегулирования.

Понятно, что суть "беспрецедентной" миссии, которую так превозносит власть, в том, что она совместная с Россией. То есть, Ереван под нажимом Москвы демонстрирует миру свою вассальную зависимость, которую не так давно своими "реверансами" в сторону Вашингтона посмел поставить под сомнение. Попутно армянские власти используют эту тему для отвлечения общественного сознания от множества серьезных проблем, для решения которых у них нет ни квалификации, ни материальных ресурсов. На кону досрочные парламентские выборы от результатов которых зависит не только удержание власти командой Пашиняна, но и ее возможности проводить свои идеи и задачи через парламент, который все еще под контролем ее ярых противников из "бывших".

Армянские власти старательно подчеркивают, что гуманитарная операция, под флагом РА направлена на оказание помощи мирному населению и не содержит никакой военной составляющей. Пашинян недавно выразил надежду на то, что и другие международные субъекты присоединятся к этому благому делу. Однако, ни для кого не секрет, что гуманитарная помощь Сирии при действующем президенте Башаре Асаде строго запрещена властями США, так что не только отдельные страны, но и международные структуры, включая и ООН, с ней связываться не желают.

Даже члены ОДКБ, включая Беларусь и Казахстан, которых в западнических настроениях заподозрить очень трудно, не решаются на то, чтобы без официального мандата ООН принять какое-либо участие в сирийском конфликте.

Никол Пашинян, вопреки своим прежним громким заявлениям о независимости от Москвы и планах сближения с Западом, сегодня, как дисциплинированный рядовой послушно выполняет волю первой в пику последнему.

Понятно, что сотня армян в составе сирийской миссии ничего не могут изменить даже с точки зрения гуманитарной помощи. Несопоставимость их потенциала с масштабами гуманитарной катастрофы в САР не вызывает сомнений. Также никто не заикается о том, чтобы наладить "репатриацию" сирийских армян в РА. Известно, что небольшое их количество - капля в море в сравнении с покинувшими Сирию 60-ю тысячами соплеменников - приехав в Армению, вскоре и уехали. Попросту этим мало впечатляющим демаршем Москва фиксирует в глазах коллективного Запада неоспоримость своих интересов в этой стране. Взамен Армения вместо ярлыка сверхдержавы получает статус пособника "зла", по оценке Запада, наряду с такими одиозными режимами, как Иран или Северная Корея.

"...своим участием Армения может стать мишенью различных террористических групп, помимо того, что для армянской общины Сирии возникают большие риски, эта операция приносит Армении новый уровень международной изоляции", - предупреждает автор статьи, опубликованной tert.am, Агаси Енокян. "Уже есть достоверная информация о глубоком разочаровании администрации Трампа в связи с нашим шагом, и чтобы избежать этой изоляции, согласно слухам, Лукашенко, Серж Саргсян, другие союзники Путина резко противодействовали своему участию в этой авантюре", - отмечает источник.

В сущности, Армения сегодня переживает тяжелые дни, и вновь, по вине бездарных управленцев. Что для рядового гражданина изменилось с тех пор, как хитровыдуманного клептократа с криминальным прошлым Сержа Саргсяна сменил демагог и популист Никол Пашинян? Да собственно - ничего. Социально-экономическая ситуация в стране хуже некуда и в ближайшем будущем не улучшится. Новая власть, как впрочем и старая, обещает покончить с коррупцией, вдохнуть жизнь в агонизирующую экономику, которую без массированных инвестиций и интеграции в региональные проекты реанимировать невозможно. Хваленая борьба с коррупцией носит показной характер и представляет собой обычные репрессии против политических противников - сторонников прежней власти. Циничное раздувание карабахской проблемы, вопреки усилиям властей, социум уже не будоражит, зато вызывают резкую критику извне. Сегодня Пашинян пытается выдать совместную с Россией сирийскую акцию за внешнеполитическое "достижение", однако, ее истинная суть - беспрекословное подчинение диктату Москвы - очень скоро перестанет быть тайной для всех. Что потом измыслит Никол Пашинян, чтобы одурачить озлобленного обывателя - экспедицию на Марс? Не исключено, однако, долго морочить публику не получится и, вероятно, вновь власть окончательно перейдет в руки разъяренной улицы. Как говорится, лиха беда начало. Социум уже вошел во вкус. Куда все это приведет Армению, покажет время.

Н. Мамедов