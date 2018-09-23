Сирийский позор Пашиняна - ПОДРОБНОСТИ

Власть предержащие в Армении снова пытаются отвлечь народ от реальных проблем, стремясь втянуть его в сирийскую мясорубку. Несмотря на откровенно заявленную неуместность такого шага, армянские власти занялись этим никому не нужным дешевым самопиаром.

Каждому ясно, что Армения ничего из себя не представляет, и ее вооруженные силы даже в полном составе не способны как-то повлиять на ситуацию в Сирии, где мировые державы и сами не могут никак разобраться. Тем не менее, новые власти решили пойти на такой шаг, чтобы продемонстрировать верность "старшему брату".

На днях на пресс-конференции глава МИД страны Зограб Мнацаканян попытался как-то обосновать бессмысленное присутствие армянских солдат в Сирии. В интервью Общественному телевидению Армении он заявил буквально следующее: "Мы серьезно обеспокоены безопасностью проживающих в Сирии наших соотечественников. Мы содействовали и продолжаем содействовать им. Мы не можем оставаться равнодушными".

Как будто от вмешательства Армении в Сирии моментально изменится ситуация. Наверное, правительство Пашиняна рассчитывает, что едва террористы и прочие увидят армян, то моментально ретируются, решив, что настал конец света, и сложат оружие. Но как видно, сами армянские власти догадываются о "героизме" своих вояк, раз, по словам Мнацаканяна, миссия будет состоять из врачей, инженеров, саперов. Но тут возникает другой вопрос - а медикаменты, аппаратура, снаряжение тоже будут выделены армянским правительством? Но об этой важной составляющей любой миссии не было проронено ни слова, что говорит о том, что данная акция - очередная порция зомбирования общественного мнения.

Напомним, что ранее из-за искусственного втягивания Армении в сирийский конфликт высшее руководство США отказалось от встречи с премьером Армении Николом Пашиняном.

Заур Мехдиев